La Moto, i viaggi e i racconti: appuntamento il 26 maggio col Motoclub Pasolini

| 13:03 - 24 Maggio 2022

Emilio Salvatori e Cristina Zoli in Africa.

Il rapporto e l’amore che lega la moto al viaggio saranno al centro dell’incontro organizzato per il 26 maggio dal Nuovo Motoclub Renzo Pasolini. Un appuntamento con cui si inaugurerà, in una serata ricca di racconti e proiezioni, la nuova sezione dell’associazione dedicata a Mototurismo e Discovering. A raccontare dei propri viaggi, emozioni e soprattutto motivazioni saranno due viaggiatori solitari come Loris Camprini (“Oltre un milione di km in moto… e non farselo bastare”) e Corrado Borghi (“Il brivido dell’estremo Nord, in inverno… e over 60”), mentre Emilio Salvatori e Cristina Zoli racconteranno della loro ultima avventura “L’Africa vista dalla sella… in coppia”. L’appuntamento, ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è alle 21 nella Sala Coni di via Covignano 201.