Visita speciale: Faronchi e Dietmar, incontro tra due sindaci amici da tempo

Attualità

Cattolica

| 11:48 - 24 Maggio 2022

Cattolica, la Prima cittadina Franca Foronchi incontra il sindaco neo-eletto della città tedesca di Baden-Baden.



Visita venerdì scorso, 20 maggio, a Palazzo Mancini del sindaco neo-eletto della città tedesca di Baden-Baden, Dietmar Späth. A riceverlo in Sala Giunta la Sindaca Franca Foronchi legata a Dietmar Späth da un rapporto ventennale di amicizia.



"Mi ha fatto piacere rincontrarlo, siamo amici da tempo - sottolinea la Foronchi - e da sempre convinti che il dialogo fra le persone e fra le istituzioni serva a rafforzare l’Europa e la pace, a creare rapporti umani, a dare impulso alla cultura, ai giovani, al lavoro e all’economia. Per noi è tempo di cambiamenti e i nostri percorsi amministrativi si intrecciano di nuovo. Gute Arbeit für uns beide, lieber Freund! (Buon lavoro per entrambi, caro amico!)".



Il neo-sindaco tedesco si insedierà il prossimo 20 giugno ed ha invitato l'Amministrazione di Cattolica ad una visita futura. L'incontro si è concluso con uno scambio di omaggi e con la foto di rito ad immortalare il momento. La città di Baden Baden è noto centro termale e punto di accesso per la Foresta Nera, nella Germania sud-occidentale, al confine con la regione francese dell'Alsazia. Le terme l'hanno resa celebre come raffinato villaggio vacanze ottocentesco.