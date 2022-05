Due ragazzini accerchiati e rapinati dalla baby gang a Riccione

Cronaca

| 07:56 - 24 Maggio 2022

Indagini dei Carabinieri.

Un sabato sera a Riccione in giro con gli amici è terminato con una brutta disavventura. Un gruppo di adolescenti, tra i 14 e i 16 anni, stava passando la serata in centro nella Perla Verde. Nei pressi di piazzale Roma i giovani sono stati avvicinati da un ragazzo che ha inziato ad infastidirli chiedendo soldi con insistenza. Appena uno degli adolescenti ha tirato fuori il portafoglio, si è palesato un nutrito gruppo di ragazzi, circa una trentina, con i volti coperti da passamontagna e alcuni addirittura con una maschera da clown. Gli adolescenti si sono subito allontanati per evitare lo scontro. Sul posto sono rimasti due ragazzi che sono stati poi aggrediti e malmenati. Il bottino della serata per i malviventi si aggirerebbe intorno ai 40 euro. Sull'episodio indagano i Carabinieri. "Non si può pubblicizzare Riccione come città di turismo d'elite quando quello che si presenta solo a fine maggio è la paura di essere aggrediti per poi rimanere in mutande, se va bene." si sfoga, su Facebook, una parente di uno dei ragazzini coinvolti " uno dei primi sabati di inizio stagione, dove inizia a esserci un po' di movimento, un piazzale Roma non dovrebbe essere controllato?"