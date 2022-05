Tennis, a Giacomo Ercolani il memorial Sandrino Boschetti

Sport

Rimini

| 01:27 - 24 Maggio 2022

I due finalisti al Tc Viserba, da sinistra Giacomo Ercolani e Tommaso Filippi.

Giacomo Ercolani si è aggiudicato il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Finale andata in scena nel tardo pomeriggio di lunedì e successo del 3.2 portacolori del Ct Circolo Tennis Casalboni, testa di serie n.4, che in semifinale aveva sconfitto il n.1 del tabellone, il 3.1 di casa Pietro Vagnini per 7-5, 6-2 ed in finale il 3.3 forlivese Tommaso Filippi (Forum), n.11 del seeding, per 6-1, 3-6, 10-4. Sembrava una finale a senso unico, nella quale Ercolani conduceva 6-1, 3-1, poi la reazione del giovane forlivese che ha portato il match al super tie-break del terzo set. Nell’altra semifinale Filippi aveva sconfitto 6-3, 6-2 il riccionese Andrea Bacchini (3.1, n.2). Alla fine le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Club Viserba, Marco Paolini, nel ricordo di un grande amico del tennis riminese, Sandrino Boschetti, che ha lasciato in tutti bellissimi ricordi. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci, il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.