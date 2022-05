Calcio D, Poule Scudetto: il Rimini mercoledì riposa

Sport

Rimini

| 01:21 - 24 Maggio 2022

Nella poule scudetto il Rimini mercoledì 25 riposa, in campo Recanatese e San Donato Tavarnelle. In caso di vittoria della Recanatese, il Rimini affronterà in trasferta il San Donato Tavarnelle domenica 29 maggio e la Recanatese al Romeo Neri sarà di scena l’1 giugno. In caso di X2 al termine della prima partita del girone, il 29 maggio il Rimini sarà di scena al Romeo Neri, poi l’1 giugno farà visita al San Donato Tavarnelle. Semifinale e finale sono in programma rispettivamente per l‘11 e il 15 giugno.