| 18:02 - 23 Maggio 2022

I dati dell'ISS di lunedì 23 maggio.

Nella settimana compresa tra il 16 e il 22 maggio 2022 a San Marino si sono registrati 129 nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2, a seguito di 1.061 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 12,16%). Nello stesso periodo sono guarite 187 persone e la media dei ricoverati è pari a 5 (di cui 0 in Terapia intensiva). A oggi quattro le persone ricoverate in ospedale, nelle stanze di isolamento, positive al Sars-CoV-2. Sempre quattro le persone in quarantena.