Bellaria, donna muore dopo un malore mentre cammina in acqua

Cronaca

Rimini

| 17:21 - 23 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Malore fatale nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 23 maggio), all'altezza del bagno 44 di Bellaria Igea Marina, per una bagnante. La donna, una turista francese di un'ottantina d'anni, era appena arrivata in spiaggia: mentre passeggiava sulla riva, è stata colta da un malore, sotto gli occhi di un bagnino di salvataggio, che si trovava nello stabilimento balneare per fare visita ai titolari. L'uomo è intervenuto prontamente, con il defibrillatore in dotazione al bagno 44, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti personale della guardia costiera e del 118, con ambulanza e automedicalizzata. Si tratta del primo decesso in spiaggia del 2022, avvenuto in un periodo in cui non è ancora attivo il servizio di salvamento, nonostante gli appelli delle associazioni di categoria, che ogni estate chiedono a gran voce di anticiparne l'inizio e di prolungarlo fino all'inizio dell'autunno.