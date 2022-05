Addio ciclisti, Talamello chiude tutti i Percorsi di Mtb

Attualità

Talamello

| 17:11 - 23 Maggio 2022

Il cartello che segnala la chiusura dei sentieri sul Monte Pincio.

di Nicola Guerra

"Ci abbiamo provato in tutti i modi, credeteci!" Così l'Associazione "Colti in Castagna" commenta la propria decisione di abbandonare il progetto Talamello Trail Area, che da 10 anni aveva garantito un flusso costante in Alta Valmarecchia di appassionati di mountain-bike e varie specialità cross come il Downhill. Le 12 piste dell'area chiudono ufficialmente al pubblico e stanno per essere smantellate definitivamente. Un inaspettato tragico finale agli occhi di chi per anni ha frequentato e visto popolarsi ogni week-end i sentieri del cross bike del Monte Pincio meta di tanti sportivi, ma non una novità per chi da anni ha dedicato lavoro e sudore a questo progetto brillante e di successo.



La notizia purtroppo era nell'aria, gia da diverse settimane i percorsi erano stati chiusi temporaneamente, poi lo scorso 19 maggio è arrivata la conferma: "Purtroppo siamo qui a scrivere quello che mai avremmo voluto - si legge in un post Facebook della Crew Colti in Castagna - In questi ultimi 3 mesi abbiamo provato in tutti i modi di trovare una soluzione ad una problematica di responsabilità su un tratto di sentiero, ma purtroppo in Italia non è così semplice anzi, è quasi impossibile togliere totalmente la responsabilità al proprietario o a chi si incarica di prendere in affitto il terreno, e quindi il sentiero DH è ufficialmente chiuso".



Le motivazioni sono principalmente legate alla burocrazia: alcuni tratti delle piste prevedevano il passaggio su terreni privati. Gli stessi proprietari non ne hanno voluto sapere e hanno sollevato problematiche di sicurezza che sarebbero potute ricadere su di loro in caso di imprevisti o infortuni ai frequentatori dei sentieri.



Colti in Castagna non abbandonerà la propria attività e annuncia che si sposterà "verso altri lidi", dopo essersi tolta qualche sassolino dalle scarpe: "In queste situazioni bisogna remare tutti dallo stesso verso, ci vogliono associazioni ben strutturate, amministrazioni comunali con un vero interesse sull’argomento e anche sponsor che investano".



L'Amministrazione Comunale di Talamello risponde alle critiche ricevute con le parole del Sindaco Pasquale Novelli: "Ritengo infondate le accuse che abbiamo letto in questi giorni nei nostri confronti. La nostra Amministrazione ha sempre creduto nel progetto e siamo molto amareggiati per quanto accaduto. Eravamo tutti consapevoli, associazione compresa, di quali potessero essere le problematiche che sarebbero potute insorgere: attuare una regolamentazione totale del percorso necessita di un intervento importante da parte nostra e farlo in tempi brevi è impensabile. L'intenzione di sistemare la cosa c'è, cercheremo delle soluzioni ma bisogna tener conto di tutti gli interessi in campo".



Nel pomeriggio di oggi (23 maggio) c'è stato comunque un confronto tra Amministrazione comunale e Associazione per chiarire le proprie posizioni, nella speranza che questo dialogo possa portare del bene alla vicenda.