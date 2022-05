Decoro urbano, area verde sui lungomari Nord in stato di abbandono: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 16:50 - 23 Maggio 2022

La vegetazione cresciuta senza essere curata.

"Sono numerose le segnalazioni che ci arrivano sullo stato di abbandono del verde sui lungomari Nord": così Claudio Mazzarino, presidente dell'associazione Quartiere 5. Focus sulla situazione di Rivabella, a detta dell'associazione la frazione più trascurata.



"Una vegetazione cresciuta senza essere curata e rimpiazzata, in balia di se stessa. Come associazione Quartiere 5 ci chiediamo se ha avuto senso spendere milioni di euro per poi ritrovarci ad avere un lungomare nuovo senza manutenzione, non è una bella cartolina per i turisti. Soprattutto questi episodi ci portano ad avere dei dubbi sulla manutenzione, in quanto è evidente come la parte più difficile di un’opera pubblica è il mantenimento, non la costruzione", evidenzia Mazzarino. L'associazione chiede "un celere e consistente intervento di sistemazione, soprattutto in vista della stagione estiva".