Covid Rimini, per la prima volta da novembre i positivi scendono sotto i 100

Attualità

Rimini

| 16:10 - 23 Maggio 2022

Il bollettino di lunedì 23 maggio 2022.

A Rimini si registrano 97 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Al di là del minor numero di tamponi, si conferma il calo delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Era da novembre che il nostro territorio non scendeva sotto quota 100 casi giornalieri. In regione i nuovi casi sono 1124 e il tasso di positività è al 16,4%, in media, sostanzialmente, con il tasso di positività riscontrato nei giorni settimanali caratterizzati da un maggiore numero di tamponi.



Sul fronte decessi, sono 10 in Regione, nessuno nel riminese, con 88 anni di età media. I ricoveri in terapia intensiva a Rimini rimangono 4 e in regione scendono a 32 (-4), senza nuovi ingressi. Ma nei reparti Covid, dopo giorni di calo, si torna sopra quota 1000: 1021 (+30).