Rimini Nord, via tutti i passaggi a livello: allo studio nuovi sottopassi carrabili

Attualità

Rimini

| 16:07 - 23 Maggio 2022

Il sottopassaggio di Viserba, realizzato in sostituzione del passaggio a livello.



Un addio a tutti i passaggi a livello della zona di Rimini Nord è allo studio dell'amministrazione comunale: lo riferisce l'assessore Roberta Frisoni, annunciando un progetto di fattibilità tecnico economica per il ridisegno del sistema di mobilità e viabilità, al quale sta lavorando uno studio professionale. Progetto che è "strategico", evidenzia l'assessore Frisoni. La realizzazione di nuovi sottopassi carrabili "andrà a integrarsi con la riqualificazione urbana e viaria già realizzata, decisiva per l’accessibilità del quadrante nord".



Il comune di Rimini ha inoltre sottoscritto il patto per il trasporto pubblico regionale e locale per il triennio 2022-2024, assieme ad altri enti locali, agenzie per la mobilità, associazioni di categoria, sindacati di settore e associazioni dei consumatori. Tra i punti del patto, il rilancio del trasporto pubblico dopo l’emergenza sanitaria, le nuove esigenze e le abitudini di chi si sposta e lavora nei centri urbani, le innovazioni e gli investimenti per ammodernare mezzi e servizi, l’attenzione anche al sistema di costa. C'è grande attesa in particolare per gli interventi per il potenziamento della tratta ferroviaria di Rimini, fondamentali per un territorio ad alta vocazione turistica.