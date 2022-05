Rimini, bando centri estivi: più punti per i figli di lavoratori stagionali

Attualità

| 15:43 - 23 Maggio 2022

Dal 25 maggio al 9 giugno 2022 sarà possibile presentare domanda per i centri estivi di Rimini. L'avviso è stato pubblicato questa mattina (lunedì 23 maggio) sul sito del comune di Rimini.



I centri ricreativi estivi comunali per i bambini dai 3 ai 6 anni (aperti dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 16.00) saranno attivi dal 4 luglio al 31 agosto, nei plessi Galeone (via Sacramora 38 Viserba), Lucciola (via di Mezzo 10 Rimini) e Margherite (via Losanna 16 Miramare), per un totale di 200 posti.

La frequenza è riservata a bambini di 3 - 6 anni, compresi i bambini che compiono i tre anni entro il 03 luglio 2022, residenti e non nel Comune di Rimini. Possono presentare domanda i bambini nati negli anni 2016-2017-2018 e dal 01/01/2019 al 03/07/2019, residenti e non nel comune di Rimini. Il Comune ha previsto di riservare una quota dei posti disponibili alle piccole e ai piccoli ucraini profughi di guerra. Da quest’anno inoltre viene riconosciuto un punteggio aggiuntivo (+20 punti) per i lavoratori stagionali. In caso di lavoro esclusivamente estivo, nella sezione attività occupazionale, selezionare sia il tipo di lavoro (autonomo o ogni altra tipologia lavorativa), sia la voce "lavoro esclusivamente estivo".



COME PRESENTARE DOMANDA Per accedere ai centri estivi comunali è necessario presentare domanda all'ufficio iscrizioni dal 25/05/2022 al 09/06/2022.

Le domande di iscrizione possono essere presentate online (collegandosi al portale dei servizi educativi tramite spid), oppure presso l'ufficio iscrizioni su appuntamento (chi fosse impossibilitato ad inserire la domanda on line può compilare la richiesta di iscrizione in formato cartaceo, e consegnarla, su appuntamento, all’ ufficio scuole e nidi d’infanzia, Via Ducale 7, 47921 Rimini. 0541 704748, 0541 704766, 0541 704767).

La graduatoria provvisoria, stilata in ordine di punteggio, sulla base dei criteri approvati dalla giunta, verrà pubblicata il 15/06/2022.La graduatoria definitiva si formerà automaticamente con le posizioni di coloro i quali avranno confermato l’iscrizione mediante pagamento e invio tramite email della ricevuta di avvenuto pagamento.



VOUCHER PER FAMIGLIE CON BIMBI AUTISTICI Riconoscere a pieno il diritto di divertimento e socialità alle bambine e ai bambini che soffrono di disturbo dello spettro autistico: è questa la consapevolezza che sta alla base del nuovo progetto ‘Ci siamo anche noi – Estate 2022’ approvato oggi, lunedì 23 maggio, dal Comitato del Distretto Socio-sanitario di Rimini Nord che prevede l’assegnazione di educatori di sostegno ai ragazzi con autismo che frequentano i centri estivi. Un’iniziativa che prevede un finanziamento complessivo di 600 mila euro funzionale ad erogare dei voucher alle famiglie interessate per un importo massimo di 20 euro all’ora, per un totale di massimo 200 ore per i bambini sopra i 6 anni e un totale di massimo 300 ore per i bimbi dai 3 ai 6 anni di età. L’obiettivo è quello di garantire ai piccoli, che in totale sono 442, il personale adeguato ad accompagnarli in questa esperienza, organizzata e pensata in considerazione dei bisogni individuali e articolata in diverse attività educative.