Autoabbronzanti: ecco tutto quello che bisogna sapere

Attualità

Nazionale

| 15:43 - 23 Maggio 2022

Gli autoabbronzanti sono ad oggi considerati delle vere e proprie ancore di salvezza per chi non riesce a rinunciare ad un colorito dorato pur non avendo il tempo di stare al mare a rilassarsi ed abbronzarsi.



A cosa servono

Come si usano

Sia che siate intrappolati in ufficio, sia che stiate studiando per gli esami all’università, sia che non vi piaccia particolarmente esporvi ai raggi solari, glicome CAPITAL SOLEIL sono la soluzione che fa per voi.Tuttavia non sempre si sa bene cosa sia un, come questo agisca e come vada utilizzato affinché la sua azione sia la migliore possibile, donandovi un’senza tutti i rischi legati alla prolungata esposizione solare.Per quanto possa sembrare strano, l’, anno in cui un gruppo di medici ha osservato l’, il diidrossiacetone, sui diabetici che lo utilizzavano come dolcificante: questo principio attivo lasciava sulla lingua di chi lo utilizzava una patina marrone, simile all’abbronzatura.Da questa semplice osservazione si è poi giunti all, ad oggi sempre più sofisticato e ricco di formule naturali amiche della pelle.Se volete saperne di più dal punto di vista scientifico vi consigliamo di visitare il sito sapere.it Ad oggi, infatti, glinon sono più utilizzati per il soloma perché le loro formule, arricchite di altri componenti, sono in grado diGliagiscono sulloed innescano una reazione chimica in grado di trasformare il colore cutaneo e renderlo simile a quello di chi si abbronza al sole, senza per questo stimolare la produzione della melanina.Nonostante gli autoabbronzanti siano più salutari rispetto ad un’esposizione prolungata ai raggi UV, si tratta comunque diche vanno utilizzati correttamente e con parsimonia.Lavaria in base alle caratteristiche specifiche del prodotto ma in genere questi durano dai 7 ai 15 giorni, agendo nel giro di qualche ora dopo l’applicazione.Non mancano, ovviamente, autoabbronzanti dalla durata inferiore per chi magari desidera una carnagione diversa per qualche ora.Spesso chi è alle prime armi con glinon sa bene come utilizzarli e possono diventare fonte di inconvenienti.Dal canto nostro abbiamo raccolto per voiper ottenere un’abbronzatura uniforme.Per prima cosa, prima di utilizzare l’autoabbronzante,edper bene la vostra pelle iniziando almenose non lo fate abitualmente.Utilizzate creme ricche di oligoelementi e vitamine, in modo da ottenere una pelle perfettamente idratata e priva di tracce oleose in superficie prima dell’applicazione dell’autoabbronzante.Successivamenteper permettere al prodotto di aderire bene alla pelle, il nostro consiglio è quello di ricorrere a: uno scrub tutto casalingo ed estremamente efficace.Dopo aver effettuato la doccia, la vostra pelle liscia sarà pronta ad accogliere l’autoabbronzante.Trattandosi di una crema il compito principale durante l’applicazione è quello dicon le mani per evitare di ritrovarsi con abiti o mani macchiate.