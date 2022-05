Mega incendio a Riccione, bruciano bungalow. Paura al camping Romagna

Cronaca

Riccione

| 15:33 - 23 Maggio 2022

Foto da Facebook.



Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio (lunedì 23 maggio) al camping Romagna a Riccione, in viale Torino. A prendere fuoco, complice anche le alte temperature, alcuni bungalow costruiti in legno e vetroresina: le cause sono in corso d'accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque mezzi per spegnere le fiamme e per evitare che potessero propagarsi ulteriormente. Durante le operazioni c'è stato un contrattempo: uno dei pompieri ha accusato un malore per le elevate temperature ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'ambulanza. Il rogo ha provocato una densa colonna di fumo nero, che si è sprigionata in cielo ed è stata vista su tutto l'arenile, da Rimini fino a Misano Adriatico. Il camping in questo momento è chiuso per lavori di ristrutturazione.



Il Club del Sole in una nota comunica "che l’area del Romagna Family Village di Riccione, interessata nelle prime ore del pomeriggio da un incendio, è stata messa in sicurezza ed è sotto il presidio dei Vigili del Fuoco e delle Autorità competenti.

Il Villaggio è attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione e non si registrano conseguenze tra gli addetti ai lavori e tra lo staff di Club del Sole presenti in cantiere in quel momento".