Coriano diventa ufficialmente Città, firmato il decreto dal Presidente della Repubblica

Attualità

Coriano

| 15:14 - 23 Maggio 2022

La sindaca Domenica Spinelli con il Prefetto Giuseppe Forlenza.



Il Prefetto Giuseppe Forlenza ha consegnato alla sindaca Domenica Spinelli il decreto con cui il comune di Coriano potrà fregiarsi del titolo di città.



L'iter era partito a marzo 2021, quando il consiglio comunale chiese la concessione di questo titolo, attivando il procedimento a cura della Prefettura di Rimini, sfociato nel decreto firmato dal Presidente della Repubblica. "Un vero e proprio percorso descrittivo delle peculiarità del territorio in esame, attraverso un excursus storico condotto con sintesi partita dalle antichissime origini fino alla trattazione dei nostri giorni, per i quali la Comunità di San Patrignano, nota a livello nazionale per il recupero dei tossicodipendenti e quella socio-assistenziale di Montetauro, che ha peculiarità singolari come il rapporto numericamente paritario tra assistito e assistente, assumono certamente rilievo sul fronte dell’attenzione ai bisogni delle persone", spiega una nota della Prefettura.



Non sono state trascurate le realtà a vocazione turistica, imprenditoriale e culturale, a partire dal marchio “Terre di Coriano”, passando per le circa mille imprese che animano il tessuto socio-economico e il mondo dello sport, in primis per le gesta in pista dell'indimenticato Marco Simoncelli, campione di motociclismo.