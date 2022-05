Riccione, taser in dotazione ai Carabinieri. Lega "Estenderne uso dove necessario"

Attualità

Riccione

| 15:07 - 23 Maggio 2022

Il taser in dotazione ai Carabinieri (foto Ansa).

Anche Riccione entra nel gruppo delle città italiane dove le forze dell'ordine saranno dotate di taser, le pistole a impulsi elettrici.

A partire da oggi (lunedì 23 maggio) il taser, il cui utilizzo operativo in Italia è stato approvato lo scorso 14 marzo, sarà operativo a Riccione e altre 33 nuove città.

"È la finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014 - spiega il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni - quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all'introduzione dell'arma nella dotazione effettiva delle nostre Forze dell'Ordine, e proseguita, a partire dal 2018, con una attenta e articolata sperimentazione".



I parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli intervengono in una nota sull' introduzione del taser nelle dotazioni dei Carabinieri di Riccione.



La nota della Lega:



“Dal progetto alla realizzazione concreta di un provvedimento fortemente voluto dalla Lega al Governo. Da oggi i Carabinieri di Riccione sono dotati di taser, strumento a impulsi elettronici indispensabile in operazioni di sicurezza urbana. Il nostro ringraziamento va al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che ha sostenuto e seguito con grande attenzione il programma di utilizzo del taser, che non è un mezzo di offesa ma nella maggioranza dei casi un fattore di deterrenza e soprattutto di difesa a tutela di chi opera sul campo. Dopo aver caldeggiato la dotazione del taser a Riccione, che presto sarà estesa anche a Rimini, non possiamo che auspicare l’ampliamento di questa strumentazione, che ha dato prove di efficacia laddove è già utilizzata, a tutte le Forze di Polizia, alla Polizia penitenziaria e alla Polizia locale in tutte le città e le regioni italiane”.