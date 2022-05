Cattolica, seimila degustazioni di vino nel weekend del Wein Tour

Attualità

Cattolica

| 15:07 - 23 Maggio 2022

Passanti per le vie di Cattolica durante il Wein Tour 2022.



Si è chiusa domenica sera (22 maggio) la sesta edizione del Wein Tour. Un’edizione all’insegna dell’entusiasmo, che ha visto arrivare a Cattolica appassionati da tutta Italia, ma anche semplici curiosi che hanno deciso di passeggiare nel centro della Regina, attratti da luci, colori e musica. Sono state oltre 6mila le degustazioni nei 3 giorni della passeggiata enogastronomica tra calici e piatti abbinati.



“I numeri raggiunti sono gli stessi delle edizioni pre Covid - commenta l’organizzatrice, Veronica Pontis - è stato bellissimo vedere persone felici di festeggiare in maniera libera dopo questi anni difficili. Il pubblico del Wein Tour è interessato al nostro territorio, sono appassionati alle storie raccontate dai vignaioli. In molti casi hanno stretto amicizia con i produttori e si sono lasciati con la promessa di rincontrarsi in cantina”.



Sono state 38 da tutta l'Emilia Romagna le cantine protagoniste del Wein Tour 2022; 3 sono state le masterclass organizzate con relatori di spessore. “Sono molto soddisfatta del risultato, il Wein Tour è un evento che cresce sempre più, grazie al comitato Cuore di Cattolica che organizza con me la manifestazione, e al Comune di Cattolica che ci ha dato una forte spinta alla riuscita di questa sesta edizione. Ci rivediamo a maggio 2023”.