Sorpreso a spacciare cocaina a Montefiore Conca, arrestato

Cronaca

Riccione

| 15:00 - 23 Maggio 2022

Nel corso dei controlli operati lo scorso weekend, i Carabinieri hanno fermato ieri pomeriggio (Domenica 22 maggio) un cittadino albanese, sorpreso a Montefiore Conca mentre cedeva una dose di cocaina a un tossicodipendente. Nella sua abitazione i Carabinieri hanno sequestrato 23 grammi della stessa sostanza stupefacente, divisa in dosi, oltre a 1000 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo è ora ai domiciliari.





L’attività di controllo si è sviluppata anche sulle principali arterie stradali: cinque automobilisti sono stati denunciati, quattro per guida in stato di ebbrezza, uno, fermato nel comune di Montescudo Monte Colombo, in quanto sprovvisto di patente a seguito di revoca.