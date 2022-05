Fermato per la 'spaccata' al minimarket, aggredisce i Carabinieri: arrestato

Cronaca

Cattolica

| 14:47 - 23 Maggio 2022

Foto di repertorio.



All'alba di domenica (22 maggio) i Carabinieri hanno arrestato un giovane magrebino, residente nel pesarese, a seguito di un furto compiuto in un minimarket. La vetrina dell'esercizio è stata sfondata e sono stati portati via alcolici. I Carabinieri hanno individuato nel giovane nordafricano il responsabile e questi ha reagito cercando di darsi alla fuga, tentando anche di colpire i Militari, senza conseguenze per quest'ultimi. Indagato per il furto, dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.