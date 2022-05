Basket B, Rimini-Faenza la semifinale playoff: si comincia domenica 29 al Flaminio

Sport

Rimini

14:05 - 23 Maggio 2022

I Raggisolaris Faenza superano al fotofinish Ruvo di Puglia grazie ad un canestro di Poggi a cinque decimi dalla fine, conquistando così la semifinale contro Rimini. Queste le date delle serie, che dovranno però essere ufficializzate dopo che le società si saranno accordate. Complimenti a Ruvo di Puglia per aver dimostrato anche in gara 4 di essere un’ottima squadra, ribaltando un passivo di 20 punti in poco più di un quarto.



Il programma della semifinale play off



GARA 1: Domenica 29 maggio ore 19: Rimini – Raggisolaris



GARA 2: Martedì 31 maggio ore 20.30: Rimini – Raggisolaris



GARA 3: Venerdì 3 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini



EVENTUALE GARA 4: Domenica 5 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini



EVENTUALE GARA 5: Mercoledì 8 giugno ore 20.30: Rimini – Raggisolaris