Inaugurato il nuovo museo diffuso della Marineria, tra i capanni sulle sponde del Marecchia

Attualità

Rimini

| 14:03 - 23 Maggio 2022

Il taglio del nastro.



Sono stati gli studenti del Liceo “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” i protagonisti dell’inaugurazione avvenuta questa mattina (lunedì 23 maggio); lungo le rive del fiume Marecchia, è stato dato il via ufficialmente all’importante percorso culturale denominato “Museo diffuso della Marineria”.



Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro con le assessore del comune di Rimini Anna Montini e Francesca Mattei, gli studenti della classe quarta “G" del Liceo Linguistico Valgimigli e delle classi quinte “A”, "B” e “D” del Liceo Classico G. Cesare hanno dato il via ufficiale alla prima visita guidata del nuovo percorso museale all'aria aperta, nato sulla sponda destra e sinistra del deviatore Marecchia. Si tratta di un percorso turistico-culturale di promozione dei luoghi, della cultura e delle tradizioni della Marineria a Rimini, attraverso il lungofiume degli artisti e dei capanni da pesca di San Giuliano mare; con bacheche informative, collocate lungo le sponde lungofiume “Deviatore Marecchia”.



Il progetto è finanziato con fondi europei per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP 2014-2020) e ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che sono stati coinvolti nella redazione e traduzione dei testi delle bacheche informative e nelle attività di comunicazione del nuovo museo diffuso, come attività di un percorso per competenze trasversali e di orientamento.



L’inaugurazione continuerà anche nel pomeriggio di oggi (lunedì 23 maggio) con la sperimentazione di due attività volte alla scoperta del volto marinaro della città: un trekking urbano, che toccherà alcuni dei principali luoghi legati alla cultura del mare di Rimini, e una biciclettata lungo il Parco del mare Nord fino al Museo della Piccola Pesca e delle conchiglie E' Scaion di Viserbella, dove si terrà una visita guidata.