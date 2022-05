Yacht da un milione e altri scafi di lusso registrati con bandiera straniera per evadere il fisco

Cronaca

Rimini

13:48 - 23 Maggio 2022



Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza ha scoperto 18 imbarcazioni, intestate a 21 tra persone fisiche e giuridiche residenti nel riminese, in provincia di Forlì-Cesena, nel ravennate e a Bologna, con bandiera estera: l'iscrizione degli scafi nei registri di paesi stranieri talvolta viene utilizzato come escamotage per sottrarsi alla normativa fiscale. La legge italiana prevede l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi annuali gli investimenti o i beni detenuti all'estero, tra cui anche le stesse imbarcazioni. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli scafi di lusso, compreso uno yacht da 1 milione di euro, stazionavano tutti in Italia e di proprietà di soggetti residenti in Italia, senza che però quest'ultimi ne avessero dato indicazione nelle relative dichiarazioni dei redditi. Le sanzioni comminate superano gli 800.000 euro.