Rimini, dal 28 maggio entra in funzione il servizio dei bagnini di salvataggio

| 13:23 - 23 Maggio 2022

Al via la nuova stagione balneare a Rimini e su tutta la costa romagnola. Da sabato 28 maggio entrerà in funzione il servizio dei bagnini di salvataggio che dà dunque il via ufficiale all’attività balneare. L’assistente salvataggio, come ogni anno, inizierà ogni giorno il proprio servizio dalle ore 9,30 fino alle ore 18,30 e potrà interrompere il servizio dalle ore 13 alle 14, dandone comunicazione con l’innalzamento della bandiera rossa. In ogni stabilimento balneare sarà dunque posizionato da sabato prossimo l’immancabile ‘moscone rosso’, l’imbarcazione di emergenza pronta per l’uso e riportante la scritta “emergenza”. Come ogni anno il servizio sarà garantito in tutte le spiagge, incluse le spiagge libere.



Nei giorni scorsi, l'associazione dei marinai di salvataggio aveva ribadito la necessità di estendere l'arco temporale in cui il servizio è attivo, considerando in particolare le temperature miti di questo maggio che hanno spinto tante persone in spiaggia negli ultimi due weekend.



