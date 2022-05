Misano, tre incontri in biblioteca dedicati ai ragazzi delle scuole

Attualità

Misano Adriatico

| 12:43 - 23 Maggio 2022

Biblioteca di Misano Adriatico.



Una piccola maratona di incontri, nella Biblioteca Comunale di Misano Adriatico, per concludere un anno di proficua collaborazione con le scuole. In occasione del Maggio dei Libri si corona il Progetto Lettura che ha caratterizzato l’anno scolastico che volge al termine.



Oltre 200 ragazzi saranno coinvolti in tre incontri. Si comincia domani, martedì 24 maggio, con Alessia Canducci che, attraverso alcune delle più belle storie della tradizione, farà scoprire “L’anima nera delle fiabe”.



Si prosegue mercoledì 25 con Marcello Franca e “Il sistema della dolcezza” di Edgar Allan Poe, una lettura carica di mistero per avvicinarsi alla conoscenza di questo caposaldo della letteratura del terrore e del grottesco.



Infine, venerdì 27, sarà la volta di Rosario Esposito La Rossa, scrittore, editore e fondatore della “Scugnizzeria”, prima libreria di Scampia, che da anni attraverso lo sport, la letteratura e il teatro porta avanti un’importante opera di sensibilizzazione sui temi della mafia e della legalità.



Gli incontri, tutti di mattina, saranno riservati ai ragazzi delle scuole.