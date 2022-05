Cattolica, festa per i 102 anni della signora Nerina

Attualità

Cattolica

| 11:46 - 23 Maggio 2022

Nerina Rotta compie 102 anni.

Momento di festa ieri mattina alla RSA di Cattolica. La signora Nerina Rotta, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto la visita della Sindaca Franca Foronchi. Un traguardo importante, 102 anni, celebrato insieme ai familiari. "Un appuntamento che, tra il 2020 ed il 2021, era stato rimandato - spiega la nipote Gaia - a causa dell'emergenza Covid". Nata il 22 maggio del 1920 a Sommacampagna, in provincia di Verona, la signora Nerina ha sposato Giustino Mamone. Dal loro matrimonio sono nati due figli maschi. Negli ultimi anni è stata proprio la nipote Gaia a prendersi cura di lei e dal 2018 la signora Nerina è seguita presso la residenza sanitaria di via Van Beethoven. "Alla "nonnina" e ai suoi familiari - dice la Sindaca Foronchi - ho portato i miei auguri e quelli di tutta la comunità. Abbiamo voluto festeggiarla consegnandole un omaggio floreale, un piccolo gesto per testimoniarle l'importanza del suo lungo percorso di vita, ricco di esperienza, saggezza e ricordi". Per concludere un brindisi, qualche pasticcino e l'immancabile foto di rito per immortalare il momento.