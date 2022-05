Novafeltria, 80 auto controllate e 109 persone identificate: due sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Cronaca

Novafeltria

| 11:42 - 23 Maggio 2022

I controlli dei Carabinieri di Novafeltria.

Eccessivo consumo di bevande alcoliche al fine di evitare incidenti e pericolo per gli automobilisti: intensi i controlli dei carabinieri di Novafeltria nel weekend appena trascorso che hanno operato con questo intento.

Sono state controllate 80 autovetture, identificate 109 persone, e ispezionat1 12 locali. Mentre su un totale di quaranta controlli specifici, due sono state le persone sanzionate poiché trovate alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito. I due automobilisti controllati durante la notte in località Campiano di Talamello il primo e a Pietracuta di San Leo il secondo, avevano un tasso alcolico rispettivamente pari a 0,75 e 1,20 grammi/litro, ben al di sopra del consentito. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida.



Sempre durante la notte tra sabato e domenica, i Carabinieri sono intervenuti a Pennabilli dove erano stati segnalati dei giovani molesti. Giunti sul posto in effetti i militari hanno trovato due giovani residenti in vallata, in evidente stato di ebbrezza, che importunavano i passanti nei pressi di un locale. I due sono stati sono stati sanzionati per “ubriachezza”.



Infine, a seguito di una richiesta di intervento in località Libiano di San Leo, per un dissidio tra vicini per problemi di parcheggio, i Carabinieri hanno trovato 10 auto parcheggiate selvaggiamente, alcune impedivano il passaggio ad altri mezzi, mentre altre impedivano l’ingresso ai garage. Nei confronti di tutti i proprietari dei mezzi sono state elevate le contravvenzioni per intralcio alla circolazione e divieto di sosta provvedendo a rimuovere le auto.