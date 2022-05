Novafeltria, investita da un’auto pirata mentre attraversa le strisce pedonali, ferita una donna

Cronaca

Novafeltria

| 10:55 - 23 Maggio 2022

Il luogo dell'investimento.

Si stava recando al tradizionale mercato del lunedì a Novafeltria quando è stata investita da un’auto pirata. E’accaduto stamattina: la donna, una signora del posto, stava attraversando le strisce pedonali sulla statale Marecchiese, da via Montessori, la strada che porta alle scuole elementari e medie, quando è improvvisamente sopraggiunta una vettura, da una prima ricostruzione pare di colore blu, che ha preso in pieno la signora facendola cadere sull’asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari della Croce verde di Novafeltria che hanno soccorso la signora, e i carabinieri per la ricostruzione di quanto accaduto. La donna fortunatamente non avrebbe riportato traumi o ferite gravi.