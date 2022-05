Le joellette sui sentieri di Montecopiolo, con le speciali carrozzine sulla montagna riminese

Attualità

Montecopiolo

| 10:00 - 23 Maggio 2022

Il gruppo che ha partecipato con le joellette.

Domenica le sezioni del club alpino italiano di Rimini, Cesena e di Fossonbrone hanno dato vita ad una escursione intersezionale sui sentieri della montagna dei riminesi, Montecopiolo, da poco entrato in Emilia - Romagna, con ben 5 joellette e 65 partecipanti. Si tratta speciali carrozzine da montagna che danno la possibilità di far vivere la natura di montagna a tutti. Gli ospiti portatori di handicap hanno apprezzato la bellissima faggeta di Pianaquadio dove vivono alberi secolari, percorrendo il sentiero degli aviatori 102 A, passando anche davanti alla “Celletta del Termine” che segnava in passato il confine fra Emilia - Romagna e Marche. Tutto questo è stato possibile grazie ai volontari del Cai, dei vari gruppi di montagna - terapia che con preparazione e impegno si prestano a questa forma di volontariato per dare felicità a coloro che si sentono a proprio agio nell’ ambiente montano.