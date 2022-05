Memorial Protti, trionfa l'Empoli: battuta la Fiorentina

Sport

Rimini

| 09:46 - 23 Maggio 2022



Numeri da record per la 19° edizione del Memorial Protti alla quale ha presenziato anche Igor Protti nel giorno delle premiazioni finali:” E’ un piacere tornare a disputare questa manifestazione dopo due anni di assenza dettati dalla pandemia. La cosa più importante era tornare a giocare calcio, per cui oggi è un giorno di divertimento per tutti. Faccio i complimenti in particolar modo a Maurizio Molari, una persona splendida e a tutti gli organizzatori”.



Le trentadue squadre hanno mostrato un’organizzazione perfetta e i ragazzi si sono dovuti dividere in otto campi della zona sotto temperature elevate dato il grande caldo che ha caratterizzato la tre giorni della manifestazione. A vincere la 19a edizione è stato l’Empoli che in finale ha battuto la Fiorentina per due reti a uno. Gli empolesi hanno colto due legni, sbagliato un calcio di rigore ma sono riusciti a brindare la vittoria grazie alle marcature arrivate nei primi diciotto minuti di gioco a cura di Lucarelli e Landi. Per la Fiorentina, ha accorciato le distanze Moussa Faye in chiusura di tempo. Oltre alle due finaliste a salire sul podio è l’Atalanta che nella finalina per il terzo e il quarto posto, s’impone all’ultimo secondo di gara con gli svizzeri dello Sudostschewiz Sud grazie alla marcatura di Fugazzola.