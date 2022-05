Cattolica, 15enne scompare e torna a casa dopo un giorno: aveva lasciato un biglietto

Attualità

Cattolica

| 09:17 - 23 Maggio 2022

Gabriele è tornato a casa.

“Gabriele è a casa. Grazie veramente a tutti. Il vostro aiuto e' stato preziosissimo”. E’ con questo post che Tiziano Mariani annuncia sui social la notizia del ritorno a casa di suo figlio Gabriele. Finisce bene la vicenda che da due giorni aveva gettato nella disperazione parenti e amici. Gabriele, 15 anni, era scomparso sabato da Cattolica dove vive con i genitori. Sono loro stessi a raccontarlo, ne avevano infatti denunciato la scomparsa.

“Era tornato a casa ieri sera (venerdì) verso le 23.30 – si legge - regolarmente dopo aver passato la serata a Pesaro con amici. Ha parlato con noi del più e del meno e poi è andato a dormire in camera sua. Questa mattina (sabato) alle 8.00 non c'era più in camera. C'era il letto fatto con un biglietto in cui c'era scritto "tornerò il 12/06 alle 6". Con sé non ha portato dietro niente. Non ha con sé il portafoglio, né il telefono, e niente documenti. Siamo molto preoccupati (per non dire disperati)”.

Gabriele ha fatto ritorno dai suoi cari per fortuna, molto probabilmente si è trattato di una bravata, conclusasi per il meglio.