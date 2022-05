Malore alla Nove Colli: muore un ciclista 58enne

Cronaca

Sarsina

| 08:15 - 23 Maggio 2022

L'intervento tempestivo dei sanitari non è bastato a salvare il ciclista amatoriale.

Un tragico episodio ha sconvolto la Gran fondo della Nove Colli. Un 58enne è morto a seguito di un malore, domenica mattina intorno alle 10, tra Pian di Spino e Pieve di Rivoschio, tra i comuni di Meldola, Santa Sofia e Sarsina. La vittima si chiamava Franco Del Ciondolo, 58 anni, di Castrocaro. L'intervento tempestivo dei sanitari non è bastato a salvare il ciclista amatoriale. L'uomo è stato caricato sull'elimedica del 118, ma, una volta giunto all'ospedale, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto. Il comitato organizzativo della Granfondo Nove Colli “esprime il più sentito cordoglio per la morte di Del Ciondolo. Tutti gli organizzatori e i volontari sono vicini alla famiglia di Franco in queste ore di grande dolore”.