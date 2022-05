Playoff Calcio Promozione: Gambettola espugna Misano (1-2)

Sport

Misano Adriatico

| 22:26 - 22 Maggio 2022

Una fase dell'incontro.



S.S. Misano - Gambettola: 1-2



S.S. Misano: Pontet, Sanchez, Tonini, Antonietti, Malpassi (7' st Fabbri), Londero, Nigro (47' st Signorini), Semprini, Gravina, Bardeggia (18' st Chiusano), Santoni. A disp.: Preciado, Pratelli, Senior, Pironi, Cuomo. All.: Fernando de Argila.

Gambettola: Barducci , Alberighi , Rigoni , Khayat , Marconi, Severi , Spadaro (40' st Zavatta), Gadda , Vukaj (25' st Esposito ), Capellini , Tani (32' st Biasetti ). A disp.: Ambrosini, Tassinari , Camaj , Savini , Casotti, Faggi. All.: Federico Freschi.



Terna Arbitrale: Sig.Gianluca Andreoli (Sez. di Bologna), Sig. Andrea Pelotti (Sez di Bologna), Sig. Francesco Manfredi (Sez di Bologna).



Reti: 23' pt Santoni (MIS), 35' pt Spadaro , 22' st Capellini su rig..

Ammoniti: Malpassi (MIS), Londero (MIS), Tani, Vukaj , Sanchez (MIS), Antonietti (MIS), Marconi.

Espulsi: Tonini (MIS) al 21' st.



MISANO ADRIATICO Al Santamonica tornano ad affrontarsi Misano e Gambettola, in palio il passaggio alla finale playoff con la seconda della classe, Torconca.



A sorpresa parte forte il Misano che al 6’ porta Gravina al tiro deviato in corner. Al 12’ Santoni scalda il piede, provandoci dai trenta metri ma trovando attento Barducci che in volo respinge. La prima occasione pericolosa per gli ospiti arriva solamente dopo venti minuti, con Tani che calcia di prima una ribattuta su calcio d’angolo ma trova Pontet pronto. A metà della prima frazione di gioco Santoni, direttamente su punizione da metà campo, infila Barducci e porta in vantaggio i ragazzi di De Argila.

Ma la gioia dei misanesi dura solo una decina di minuti, al 35’ Vukaj crossa dalla sinistra per Spadaro che anticipa i difensori avversari e insacca. Il Gambettola continua a spingere e si rende di nuovo pericoloso con Vukaj che da fuori calcia in porta ma il suo tiro è debole. A pochi minuti dal termine del primo tempo Gravina ha sui piedi l’occasione per riportare avanti i suoi, intercetta un retro passaggio azzardato della difesa ospite e si lancia verso la porta, ma il suo tentativo e quelli successivi di Bardeggia e Santoni vengono incredibilmente rimpallati.



Nel secondo tempo il Gambettola entra in campo prepotentemente alla ricerca del gol e iniziano a mostrare qualche bella giocata. L’episodio che cambia inevitabilmente il match arriva la 22’, quando Spadaro riceve in area di rigore e viene ostacolato irregolarmente da Tonini, rigore ed espulsione per il giovane terzino locale. Sul dischetto si presenta Capellini che con freddezza spiazza Pontet. Il Misano in dieci uomini sembra non avere più le forze per rifarsi sotto, impensierendo la difesa ospite solamente al 32’ con una bella verticalizzazione di Londero per Chiusano, la cui conclusione trova però le braccia di Barducci. Il Gambettola prima della fine del match ha anche la palla per allungare, ma Pontet è bravissimo ad ipnotizzare Spadaro evitando la debacle.



La magia di Santoni non basta al Misano, sarà il Gambettola ad affrontare in finale playoff il Torconca.