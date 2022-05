Calcio D, la Sammaurese chiude la stagione con un ko

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:24 - 22 Maggio 2022

Merlonghi.

La Sammaurese chiude la sua splendida stagione cedendo in trasferta al più motivato Real Forte Querceta (2-1). Avvio aggressivo dei toscani, che al 5′ passano in vantaggio grazie al tiro da distanza ravvicinata di Grassi. La Sammaurese cerca di rientrare, tuttavia la compagine di Bonuccelli gioca bene e chiude gli spazi. A inizio ripresa i padroni di casa trovano ulteriore slancio e, ancora con Grassi, pescano il raddoppio. Finale con la squadra di Protti in avanti, Merlonghi accorcia all’83’ tuttavia non basta.





Il tabellino



REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Centonze (89' Pecci), Bartolini, Maccabruni, Bechini (84' Cosentino), Meucci (60' Della Pina), Amico, Bellucci, Grassi (53' Lazzoni), Pegollo (53' Di Paola). A disp: Gagliardi, Ricci T, Ricci F, Belluomini. All Bonuccelli



SAMMAURESE: Zavatti, Masini, Manara, Benedetti, Gaiola, Sabato (60' Sedioli), Rosa (56' Casadio), Asllani, Maltoni (53' Merlonghi), Sabba (72' Camarà), Misuraca (53' Bonafede). A disp: Cheli, Bolognesi, Gregorio. All Protti



Reti: 5′ e 49′ Grassi, 83′ Merlonghi