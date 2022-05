Calcio Promozione, Gabicce Gradara: sconfitta beffa con il Portuali (0-1)

Sport

Gabicce Mare

| 21:04 - 22 Maggio 2022

Una fase del match.



Beffarda sconfitta per il Gabicce Gradara per mano del Portuali Ancona (0-1) che consolida la seconda posizione in classifica mentre la squadra di Papini pur mantenendo il quinto posto vede qualche insidia in più nella corsa ai playoff.

Ha deciso una rete di Sassaroli di testa in mischia al 12’ della ripresa su punizione dalla trequarti destra di Gasparini. E’ l’unico guizzo della formazione ospite mentre il Gabicce Gradara deve rammaricarsi per non aver saputo concretizzare alcune ottime palle gol, vuoi per la bravura del portiere, vuoi per mancanza di freddezza sotto rete. Resta la buona prestazione della squadra di casa nonostante le numerose assenze tanto che il tecnico ha schierato cinque under: Grandicelli (squalificato), Serafini, Di Addario, Maggioli, Roselli (acciaccati)



Nel primo tempo la partita si gioca a buon ritmo nonostante il caldo e il primo squillo è del Portuali. Al 6’ tiro da fuori di Sassaroli, il portiere Bulzinetti si distende in tuffo e con la mano allunga la traiettoria della palla ad evitare la deviazione vincente di Gioacchini. Al 14’ cross di Costa da sinistra, palla ben lavorata da Montebelli e Grassi, apertura di quest’ultimo a sinistra per Costa, sul cross del terzino mancino Vegliò di testa impegna severamente il portiere Tavoni che si salva deviando di piede. E’ la occasione più ghiotta della partita. Poco dopo Prandelli sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta e tira addosso al portiere da dentro l’area, defilato sulla sinistra. Quindi è Grassi con un siluro da fuori a costringere il portiere alla parata in tuffo. E lo stesso Grassi pescato in area in posizione regolare da un lancio di Costa non riesce nella battuta vincente con il portiere in uscita. E’ un buon momento della squadra di Papini che propone buone trame in velocità cercando la verticalizzazione. La squadra ospite si fa viva al 40’ con una punizione di Gasparini alta sulla traversa dai 18 metri per fallo di Passeri su De Marco.



Nella ripresa, gol a parte, da segnalare un tiro alto di Prandelli; al 5’ azione Grassi-Magi Andrea-Grassi, tiro di quest’ultimo alto; al 22’ ancora Grassi a lato da dentro l’area. Ospiti pericolosi al 23’ con Mascambruni: conclusione da fuori, a lato di un soffio. Al 30’ ghiotta occasione per il Gabicce Gradara: punizione di Costa, Sabattini di testa allunga la sfera a liberare Cinotti sull’altro fronte in area: l’attaccante libero calcia però alto. E’ l’occasione più importante della ripresa. Al 45’ Ulloa è anticipato dal portiere su apertura di Cinotti. Finisce 0-1.

Nel prossimo turno il Gabicce Gradara sarà di scena sul campo dell’Osimana già promossa in Eccellenza.



IL TECNICO A fine partita il tecnico del Gabicce Gradara Mirco Papini è dispiaciuto per la sconfitta: “Avremmo meritato almeno un punto, il risultato è bugiardo: abbiamo costruito alcune palle gol clamorose e non siamo riusciti a segnare, su una palla inattiva abbiamo beccato gol e il Portuali ha portato a casa l’intera posta. Dispiace perché nonostante le numerose assenze la squadra ha interpretato bene la partita e doop la rete la reazione c’è stata. Devo fare gli elogi a tutti, abbiamo giocato con cinque under e abbiamo tenuto testa ottimamente alla seconda della classe”.



Il tabellino



Gabicce Gradara – Portuali Ancona 0-1



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Difino, Costa, Innocentini, Passeri, Sabattini, Magi Andrea (17’ st. Cinotti), Montebelli, Prandelli (25’ st. Vaierani), Grassi, Vegliò (41’ st. Ulloa). A disp. Fabbri, Serafini, Granci. All. Papini



PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Ribichini, Bozzi (28’ st. Lucci), Santoni, Gasparini, Moretti (17’ st. Mascambruni), Sassaroli, Gioacchini, Remedi, De Marco (40’ st. Gambelli). A disp. Giampieri, Ragni, Morbidoni, Polidori, Bianchi, Polenta. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Barbatelli di Ancona (Frapiccini di Macerata e Zela di Ancona).



RETI: 12’ st. Sassaroli



NOTE. Giornata di sole. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Angoli: 4-1. Ammoniti: Passeri, Vegliò, Prandelli.