Misano, 35.000 presenze per lo show in pista dei grandi bolidi

Sport

Misano Adriatico

14:55 - 22 Maggio 2022

Foto Snap Shot.



Un autentico truck show quello che per due giornate ha attirato a Misano World Circuit la folla delle grandi occasioni. 35mila presenze nei due giorni, un risultato che riporta la manifestazione sostanzialmente ai livelli pre pandemia.





Protagonisti i camion e la sua community: dai modelli proposti dal Circolo Camion Storici, a partire dal Fiat 682 N2 del 1956, il camion simbolo della ripartenza dell'Italia, fino ai modelli più avanzati per tecnologia e sostenibilità proposti da Iveco, Daf, Mercedes Benz e Renault. E poi il contorno dell’entusiasmante Goodyear FIA European Truck Racing Championship e il colore dei 240 camion decorati selezionati in tutta Italia e all’estero, arrivati al Misano Grand Prix Truck in numero oltre alle previsioni e protagonisti della tradizionale parata finale in pista.





Va quindi in archivio l’edizione della ripartenza della reunion di tutto il pianeta trucks, con la soddisfazione delle aziende della filiera protagoniste dell’area commerciale e un pubblico di famiglie e operatori in festa per il gusto di ritrovarsi nuovamente in gran numero, con l’aggiunta degli spettacoli del Truck Show Music Party a cura di Open Stage.





“Oltre al successo di questa edizione, che ci riporta vicinissimi alla dimensione di partecipazione e indotto che l’evento internazionale esprimeva fino al 2019, con la piena soddisfazione delle aziende e delle grandi case produttrici – commenta Andrea Albani, managing director di MWC – abbiamo avuto anche la soddisfazione della consegna della certificazione ISO 20121 consegnataci da TÜV Italia per la gestione sostenibile degli eventi. Abbiamo offerto a decine di migliaia di persone un’offerta ancora più ampia, con MWC Square e le nuove infrastrutture. Proseguiamo nel nostro programma e il mese prossimo inaugureremo altri spazi che completeranno ulteriormente il Parco dei Motori MWC”.





Guest star di oggi Celestino Vietti, leader nel mondiale Moto2 e ospite di Iveco, nella cui area ha incontrato i fans per un’infinità di foto e autografi. “Sono sinceramente sorpreso dalla numerosità del pubblico e non avevo mai visto correre i camion in pista; davvero tutto spettacolare. Mi ha colpito la presenza di tante famiglie, evidentemente è l’occasione di condividere con i camionisti la realtà di un lavoro che li porta sempre in giro. Ovviamente ho familiarità coi camion, qui anche con la fantasia di decorazioni bellissime. Trasportano in tutto il mondo le nostre moto e tutto quanto serve per la presenza di team e sponsor nelle tappe del motomondiale. Personalmente non mi reputo molto abile come pilota con quattro o più ruote e guardo a tutto questo mondo con grande curiosità”.





Grande successo per i test drive organizzati al paddock 1 dai media partner Vado e Torno e Trasportare Oggi. Sold out tutti gli slot disponibili nelle due giornate, con oltre 300 test drive effettuati sia in pista con due giri sul circuito internazionale che sulle strade cittadine limitrofe. 2.500 km complessivi per soddisfare le curiosità sulla tecnologia e le alimentazioni green di cui sono dotati i nuovi modelli presentati al Misano Grand Prix Truck da Iveco, Daf, Renault e Mercedes Benz.





In pista, gare spettacolari nella prima prova 2022 del Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Il campione uscente Norbert Kiss è sempre protagonista, ma intorno a lui ci sono piloti che lo insidieranno in ognuna delle prossime sette prove europee. Ora appuntamento l’11 e 12 luglio all’Hungaroring.