Tennis, Manuel Mazza trionfa nel torneo Itf Men’s Future egiziano del Cairo (15.000 dollari)

Sport

Rimini

| 14:36 - 22 Maggio 2022

Manuel Mazza in azione al Cairo.

Manuel Mazza domina fino in fondo il torneo Itf Men’s Future del Cairo (15.000 dollari, terra). Il portacolori del Tc Viserba era reduce dalla semifinale nel torneo precedente, disputato sempre nella capitale egiziana, oggi si è spinto decisamente più in là, conquistando il successo più importante della sua ancora verde carriera internazionale. Il riminese portacolori del Tc Viserba si è reso protagonista di un cammino perfetto, battendo negli ottavi per 6-3, 7-6 (9) lo spagnolo Max Alcalà Gurri (n.7), nei quarti per la seconda settimana di fila il giapponese Rio Noguchi, testa di serie n.1, per 6-3, 5-7, 6-1 ed in semifinale Lorenzo Bocchi, testa di serie n.5, per 6-4, 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. In finale il romagnolo ha messo ko l’argentino Ignacio Monzon, testa di serie n.6, con un 6-3, 6-1 di per se eloquente. C’è stata partita solo fino al 3-3 nel primo set, poi la cavalcata di un Manuel Mazza strepitoso che ha fatto il break già nel 1° gioco del secondo set e non si è guardato più indietro.

Va ricordato che Manuel Mazza fa parte del programma speciale lanciato dal Tennis Club Viserba, il “Tc Viserba in Tour”, che supporta tecnicamente e finanziariamente i giocatori del Club che svolgono attività internazionale.