Ciclismo: la Nove Colli si decide al 'Gorolo'. Vince lo svizzero Loic Ruffaut

Sport

Cesena

| 14:16 - 22 Maggio 2022

Loic Ruffaut in fuga all'ingresso di Gatteo.



Lo svizzero Loic Ruffaut vince l'edizione 2022 della Granfondo Nove Colli, tagliando il traguardo in 05:42:23.351. Grande spettacolo oggi (domenica 22 maggio) per tutti gli appassionati di ciclismo, con il ritorno della Regina delle Granfondo, che si è decisa proprio nell'ultimo dei nove colli, il "Gorolo": Manuel Senni conduceva davanti agli inseguitori, tra cui Ruffaut. Il ciclista svizzero ha recuperato i circa cinquanta secondi che lo separavano dal leader, per poi andare in fuga e aumentare il vantaggio nel finale di gara, precedendo al traguardo Ettore Carlini (05:44:43.845) e Fabio Cini (05:44:44.079). Senni ha invece chiuso quinto (05:45:57.587), dietro a Rossano Mauti (05:45.55.574).