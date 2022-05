Volley femminile, l'Athena Rimini promossa in B2

Sport

Rimini

| 14:09 - 22 Maggio 2022

Foto Nicola De Luigi.

Storica promozone in serie B2 per la squadra femminile dell'Athena Rimini Volley che dopo aver vinto il campionato di Serie C ha battuto anche altre due prime classificate, piazzandosi al primo posto in regione e conquistando meritatamente la promozione in B2. Decisiva gara3 a Cavezzo dopo le due vittorie per 3-0. Sulla sua pagina facebook la società ringrazia tutet le sue giocatrici, le allenatrici Chiara Gambuti e Alessia Arcangeli, all'aiuto e scout Gianluca Ciambrone, agli sponsor e tutti coloro che anno permesso il raggiungimento di questo tragurado, compresi i tifosi che hanno sostenuto la squadra a distanza.