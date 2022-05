Covid Rimini: 109 casi, deceduti una 52enne e un 89enne

Attualità

Rimini

| 13:30 - 22 Maggio 2022

Bollettino Covid 22 maggio 2022.

A Rimini si registrano 109 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, che portano il totale settimanale a 1009. Una settimana fa, secondo i dati comunicati dalla regione Emilia Romagna, erano stati 1412; 14 giorni prima 1547 e tre settimane fa 1857.



I ricoverati in terapia intensiva rimangono 4, deceduti una 52enne e un 89enne, oltre a un 88enne che era ricoverato a Rimini, ma residente fuori Regione. Deceduti anche una 76enne a Ravenna e tre donne a Forlì-Cesena, di 86, 88 e 93 anni.



I nuovi casi sono 1688 in Emilia Romagna, in terapia intensiva 36 pazienti (dato stabile a fronte di 2 ingressi e 2 dimissioni), nei reparti Covid scendono a 991 (-12).