Meteo: settimana inizia col picco di caldo, da giovedì calo termico

| 15:26 - 22 Maggio 2022

Spiaggia Pepita Bellaria.

Inizio settimana caldo poi da giovedì temperature in flessione e maggior nuvolosità ma con assenza di precipitazioni significative.





a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 23 Maggio



Stato del cielo: da velato a sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +18°/+20°C, massime tra +29/+33°C.

Venti: deboli/moderati da sud-Ovest sulle zone interne, da Sud-Est in costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Martedì 24 Maggio



Stato del cielo: da velato a poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +17/+20°C, massime +26/+31°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Mercoledì 25 Maggio



Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +17/+20°C, massime +25/+28°C.

Venti: prevalentemente deboli/moderati da Sud-Est, da Sud-Ovest in montagna.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: da giovedì fino al weekend ci attendono giornate con maggior nuvolosità ma con probabile assenza di precipitazioni. Le temperature saranno in flessione su valori in linea con le medie del periodo e massime sui +25°C.



