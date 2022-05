Caldo estivo, spiagge prese d'assalto. Pagliarani (Bagno 26): "La bolla africana ci fa felici"

Attualità

Rimini

| 13:15 - 22 Maggio 2022

Foto Gabriele Pagliarani - bagno 26.



"Oggi sembra essere Ferragosto". Gabriele Pagliarani, il "Bagnino d'Italia", dallo stabilimento balneare 26, si fa prendere dall'entusiasmo. Quella frase la ripete spesso nei giorni di "pienone", mentre oggi (domenica 22 maggio) sulle spiagge di Rimini non c'è il tutto esaurito; tuttavia, senza dubbio, il colpo d'occhio sulla battigia è quello tipico dell'estate: gli operatori tirano un sospiro di sollievo. "Una bolla africana che sta facendo felice la Romagna, dopo mesi veramente duri, tra guerra e pandemia, sperando che il conflitto russo-ucraino possa risolversi", evidenzia. Il tempo durante l'Adunata degli Alpini non è stato favorevole alla tintarella, ma nella seconda decade e all'inizio della terza decade del mese sono scoppiate temperature da piena estate. "Da una vita non si vedeva un maggio così ricco di presenze", assicura Pagliarani, non solo al confronto con i due anni post emergenza pandemica. In spiaggia oggi si incontrano riminesi, da tutta la Provincia, ma anche "turisti dall'Emilia e da Milano, che fanno il weekend. E poi, dando la possibilità di prenotare i nostri ombrelloni on-line, abbiamo già prenotazioni dalla Germania". E anche qualche vip, come Edoardo Bennato, habitué del Bagno 26. Una bella iniezione di fiducia e di positività: l'auspicio è che l'estate 2022 sia veramente quella della ripartenza, un termine che si è spesso troppe volte vanamente, nelle ultime due stagioni estive.