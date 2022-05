Baseball, San Marino: una vittoria e una sconfitta a Parma

Sport

Repubblica San Marino

| 13:07 - 22 Maggio 2022

Baez.

GARA2. In vantaggio al 2° e poi ko per due solo-homer, quelli di Mineo e Joseph al 5° e al 6°. La gara pomeridiana è una bella sfida tra i pitcher italiani, con partenti Quattrini per San Marino e Fabiani per il Parmaclima. I Titani passano in vantaggio al 2°. Leonora apre l’inning con un doppio, Batista guadagna una base ball e per Pieternella c’è il singolo. Basi piene e zero out, con l’1-0 che arriva sulla rimbalzante di Epifano.

Quattrini, intanto, sul monte è fantastico e il primo arrivo in base del Parmaclima arriva al 4° (base ball a Joseph). La prima valida ducale invece si materializza al 5° ed è un fuoricampo, quello dell’1-1 di Mineo. Dopo il singolo di Sambucci e la base a Talevi c’è il cambio sul monte, con Mazzocchi per Quattrini. Sul rilievo arriva il singolo di Desimoni ma anche la battuta in doppio gioco di Flisi che chiude l’inning.

Nella parte bassa del 6° è un altro solo-homer a fare malissimo agli ospiti, quello di Joseph. È 2-1, ma i Titani reagiscono e portano il punto del pari a pochi metri da casa base. Dopo l’eliminazione di Epifano, Ferrini è colpito e Celli va col singolo. Uomini agli angoli e un out, ma sulla rimbalzante di Angulo arriva il doppio gioco che chiude la gara. Parma vince 2-1.



il tabellino



PARMACLIMA – SAN MARINO BASEBALL 2-1



SAN MARINO: Ferrini 3b (0/3), Celli ec (2/4), Angulo 2b (1/3), Lino r (1/3), Ustariz 1b (0/2), Leonora es (1/3), Batista ed (1/2), Pieternella dh (1/3), Epifano ss (0/3).

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ed/ec (0/3), Jospeh ss (1/2), Gonzalez 3b (0/3), Astorri dh (0/3), Mineo r (1/2), Sambucci 1b (1/2), Talevi 2b (0/1), Poma (Desimoni es 1/1) ec (0/1), Flisi es/ed (0/2).



SAN MARINO: 010 000 0 = 1 bv 7 e 0

PARMACLIMA: 000 011 X = 2 bv 4 e 0



LANCIATORI: Quattrini (i) rl 4.1, bvc 2, bb 2, so 5, pgl 1; Mazzocchi (L) rl 1.2, bvc 2, bb 0, so 1, pgl 1; Fabiani (W) rl 6, bvc 6, bb 3, so 7, pgl 1; Capellano (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0.



NOTE: fuoricampo di Mineo (1p. al 5°) e Joseph (1p. al 6°); doppio di Leonora.







GARA3. Anche in questa gara3 il San Marino Baseball si porta in vantaggio e batte più valide, ma la differenza è che il vantaggio è mantenuto e dunque arriva la prima vittoria della Poule Scudetto.

Dopo i fuoricampo dei padroni di casa nella pomeridiana, a rispondere subito è Gabriel Lino, leader nella speciale classifica. Il dh sammarinese la spara fuori per l’1-0 al 2°. Nella parte bassa della stessa ripresa un ottimo Baez si salva in situazione di due uomini in posizione punto (Battioni K) e il San Marino Baseball al 3° allunga. Dopo due out, Federico Celli si guadagna una base ball chiave e subito dopo fa una gran corsa a casa sul doppio di Angulo. È 2-0, col Parmaclima a rifarsi sotto al 4° con un altro fuoricampo, ancora di Mineo (1-2).



Al 5° un altro doppio di Angulo porta a casa un punto, quello del 3-1 di Pulzetti (in base su ball), mentre la successiva valida di Ustariz allarga la forbice tra le due squadre e scrive 4-1.



Al 6° Il Parmaclima prova a recuperare tutto lo svantaggio. Peluso, rilievo di Baez, mette insieme due out (Mineo e Talevi K) con in mezzo la base a Sambucci. Situazione abbastanza favorevole, ma i ducali non demordono e riempiono le basi col singolo di Desimoni e la base ball a Battioni. La valida di Koutsoyanopulos significa punto (2-3), con San Marino a far salire sul monte Luca Di Raffaele. Il terzo pitcher di serata concede il punto automatico sulla base ball a Joseph (3-4), ma subito dopo fa battere in diamante Gonzalez per il terzo out.



Al 7° gli ottimi Celli e Angulo cominciano con due valide, ma la situazione non è sfruttata da San Marino. Poco male, perché Luca Di Raffaele nella parte bassa è in totale controllo e non concede arrivi in base agli avversari. San Marino vince 4-3.



Il tabellino

PARMACLIMA – SAN MARINO BASEBALL 3-4



SAN MARINO: Pulzetti 3b (0/3), Celli ec (1/3), Angulo 2b (3/4), Lino dh (1/3), Ustariz 1b (1/3), Leonora es (0/3), Pieternella r (2/3), Batista ed (0/2), Epifano ss (0/3).



PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ec (1/4), Joseph ss (1/2), Gonzalez ed (2/4), Astorri dh (0/4), Mineo r (1/3), Sambucci 1b (0/3), Talevi 2b (1/3), Desimoni es (1/3), Battioni 3b (0/2).



SAN MARINO: 011 020 0 = 4 bv 8 e 0

PARMACLIMA: 000 102 0 = 3 bv 7 e 0



LANCIATORI: Baez (W) rl 5, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 1; Peluso (r) rl 0.2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 2; Lu. Di Raffaele (S) rl 1.1, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Diaz (L) rl 4, bvc 4, bb 3, so 2, pgl 2; Habeck (r) rl 3, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 2.



NOTE: fuoricampo di Lino (1p. al 2°) e Mineo (1p. al 4°); doppi di Angulo (2), Pieternella e Joseph.