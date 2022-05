Cronaca

Rimini

| 12:08 - 22 Maggio 2022

Vigili del Fuoco a Rimini.

Appartamento a fuoco in via Madonna della Scala a Rimini, nel tardo pomeriggio di ieri. I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo le 18. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano, per cause ancora da chiarire. Molti i danni provocati anche dal fumo, soprattutto in una camera da letto. I pompieri hanno impiegato un paio di ore per estinguere il rogo.