'Taffo' sulla maglia del bagnino di salvataggio: così inaugura l’agenzia a Cattolica

Attualità

Cattolica

22 Maggio 2022

La pubblicità dell'agenzia Taffo.

“Ci vediamo il 28 maggio per l'inaugurazione nella nostra nuova sede di Cattolica, in via Emilia Romagna, 223, dalle 18:00. Regaleremo gadget di cattivo gusto. Vi aspettiamo da vivi”. Nel bene o nel male, purchè se ne parli si dice. Così la sede cattolichina della nota agenzia di onoranze funebri annuncia l’inaugurazione ufficiale. E lo fa nel suo stile, unico e irriverente. Una comunicazione che ha infatti rivoluzionato un settore delicato come quello delle onoranze funebri, diventando in poco tempo un vero e proprio caso nazionale. Ora Taffo, famoso in tutta Italia per le dissacranti campagne pubblicitarie che spopolano sul web, sbarca a Cattolica, in Romagna dove porterà i servizi particolari dell’azienda romana.