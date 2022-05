Riccione, caduta dal tetto durante i lavori: grave 55enne trasportato in elisoccorso al ‘Bufalini’

Cronaca

Stava effettuando dei lavori sul tetto della sede della Croce azzurra in via dell'Industria, a Riccione, venerdì, quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Prima di rovinare a terra ha fatto un volo di diversi metri l’uomo, 55 anni, immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Viste le condizioni, i medici hanno stabilizzato il ferito e ne hanno stabilito il tresporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è ora ricoverato nel reparto rianimazione. Secondo quanto appreso, l’impatto violento avrebbe causato delle lesioni interne, le condizioni del 55enne sarebbero quindi molto gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e gli ispettori di Medicina del Lavoro dell’Ausl.