Stessa chiesa sempre sotto il sole di Riccione, Claudio Cecchetto Risposa Mapi

Attualità

Riccione

| 10:34 - 22 Maggio 2022

Il matrimonio di Cecchetto e Mapi.

Dopo trent’anni il talent scout e produttore Claudio Cecchetto e la moglie Maria Paola (Mapi) Danna rinnoveranno la loro promessa di matrimonio. Accadrà domani alla Mater Admirabilis di Riccione, proprio come quel 23 giugno del ‘92 quando convolarono a nozze alla presenza, tra gli altri, di Jovanotti e Fiorello.



Claudio Cecchetto e Mapi Danna si sono sposati nel 1992 e il loro è un matrimonio felice. Le nozze si sono celebrate a Riccione, uno dei luoghi culto della carriera del celebre deejay. La coppia ha due figli, Jody Daniel e Leonardo, nati rispettivamente nel 1994 e nel 2000.



“Trent'anni di matrimonio? Qual è il segreto? È la domanda che mi stanno facendo in questi giorni. Non ho una risposta. È successo. È stato tutto naturale”. Così racconta Cecchetto che continua: “Come naturale è stato conoscere Mapi, naturale è stato sposarla e naturale è stato avere Jody e Leonardo, i nostri figli. Ma c'è comunque qualcosa che si chiama destino: Riccione.

Quest'anno tre importanti eventi della mia vita accadono nello stesso anno, nel 2022, e nello stesso posto.

Ho compiuto 70anni festeggiando a Riccione, sono candidato sindaco per la città di Riccione e mi "risposo" con Mapi dopo trent'anni nella stessa chiesa di Riccione.

Lunedì ritorno alla Mater Admirabilis, la chiesa dove mi sono sposato nel 1992, alla stessa ora di trent'anni fa. Allora c'erano i miei amici del team della radio ora quelli della mia nuova avventura. Ma soprattutto c'è ancora Mapi. Grazie Riccione” conclude il produttore.