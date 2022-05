Attualità

Rimini

| 10:16 - 22 Maggio 2022

L'erba in via Lavatoio.



Un nostro lettore, residente in via Lavatoio a Rimini, segnala una situazione di incuria. Nella via infatti l'erba incolta ai lati della strada non viene sottoposta a potatura. "Chi deve provvedere, comune o il privato?", si chiede il lettore. "Spero che attraverso questa segnalazione al vostro portale qualcuno provveda: sembra un bosco", chiosa.