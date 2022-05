A Rimini è di scena l’hand made market, altre 4 date in arrivo In vendita articoli artigianali in legno, metalli, tessuti, filati

Attualità Rimini | 10:10 - 22 Maggio 2022 Hand made market. Oggi il centro storico di Rimini si apre al market dedicato all'hand-made, all'arte, alla creatività e al design. Lo annuncia Visit Rimini, ricordando che gli articoli artigianali che saranno in vendita saranno in legno, metalli, tessuti, filati. Il market sarà aperto dalle 9.30 alle 19 e si ripeterà il 18 settembre, il 14 e 23 ottobre e il 20 novembre. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni: artigianialcentro@gmail.com



