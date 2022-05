Partita a Misano World Circuit la grande festa del pianeta truck

Attualità

Misano Adriatico

| 09:58 - 22 Maggio 2022

Pianeta truck a Misano.

50 anni di Misano World Circuit e 30 anni di Grand Prix Misano Truck. E’ partito il grande happening del ‘pianeta truck’ dopo due anni difficili. La speranza è di avvicinarsi molto alle 40.000 presenze che caratterizzavano la manifestazione prima della pandemia.



Tre gli ingredienti del weekend: la prima tappa, unica in Italia, del Goodyear FIA European Truck Racing Championship; il ritorno dei camion decorati, oltre 200 quelli selezionati, col loro pittoresco ritrovarsi con grafiche che spesso sono autentiche opere d’arte; infine l’area commerciale con le case costruttrici di truck ed i loro modelli sempre più ecologici coi test drive in pista e fuori.



Ieri, sabato 21 maggio, appuntamento speciale a MWC: è avvenuta la consegna ufficiale del riconoscimento ISO 20121 come standard per la Certificazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi, rilasciata al Misano World Circuit da TÜV Italia. MWC è l’unico impianto del motorsport accreditato in Italia da TÜV SÜD.



“C’è una domanda di sostenibilità in forte ascesa – ha detto Francesco Scarlata, managing director business assurance division TUV ITALIA – con la tentazione di adottare scorciatoie. La certificazione ISO 20121 si seleziona lo standard migliore, è una norma impegnativa che impone un processo concreto nelle scelte quotidiane. Il raggio d’azione comprende la sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Complimenti a MWC per quanto fatto e ora sono certo che germoglieranno altri progetti di sostenibilità”.



Per MWC erano presenti il presidente Luca Colaiacovo, il consigliere delegato Mariano Spigarelli e il managing director, Andrea Albani. “Oggi si corona un percorso avviato negli anni passati con il programma KiSS – hanno detto – che ora è sfociato nel progetto Misano Green Circuit. La sostenibilità globale di un’impresa è fondamentale nel panorama competitivo odierno e rappresenta un preciso dovere verso le future generazioni. Operiamo con questa sensibilità, coinvolgendo la struttura, il territorio e le filiere, in una dimensione orientata al futuro che la certificazione oggi certifica”.



Al Misano Grand Prix Truck da 30 anni si vive un’esperienza di grande festa e convivialità. Alla community dei camionisti è dedicato il Truck Show Music Party, a cura di Open Stage. Oggi, domenica 22 maggio, sul palco allestito alla MWC Square saranno protagonisti Santino Cardamone, già concorrente di X Factor, e Niko Albano.





Anche oggi spazio ai test drive, organizzati dai media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le case costruttrici DAF, Iveco, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks. Previsti sia giri in pista che in strada. Per i test è necessario prenotarsi allo stand nell’area prove (paddock 1).



Oggi è atteso al Misano Grand Prix Truck Celestino Vietti, leader nella classifica mondiale di Moto2. Dalle 10.30 alle 12.00 Vietti sarà allo stand Iveco per incontrare i suoi fans e firmare autografi.



In pista s’è avviato il Goodyear FIA European Truck Racing Championship, appassionante sfida fra bisonti da 5,5 tonnellate alla prima tappa del 2022.



Info sportive sul Goodyear FIA ETRC: www.goodyearfiaetrc.com