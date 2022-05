Memorial Protti: il report delle gare della seconda giornata

Sport

Rimini

| 09:38 - 22 Maggio 2022



Una seconda giornata ricca di emozioni quella del Memorial Protti in programma in un sabato caldissimo per le temperature estive. E’ stata una giornata di ribaltamenti contro ogni pronostico, il Milan dato per spacciato rifila la manita alla Triestina e vince con L’Academy Civitanovese guadagnandosi lo scontro diretto con la Juventus che approda al turno successivo avendo la meglio ai rigori sul Levante. Sempre ai rigori – sfida interminabile ben quattordici per assegnare il vincitore - l’Atalanta elimina l’Inter. Viaggiano in simbiosi le toscane Fiorentina ed Empoli uscite entrambe vittoriose dalle proprie sfide con Ausonia e Forlì. Pareggio pirotecnico per la Savignanese che sfiora l’impresa con gli svizzeri del Sudostschweiz andando sul doppio svantaggio, ribaltando la situazione per poi essere raggiunta al fotofinish e arrendersi ai rigori: svizzeri che approdano in semifinale dove affronteranno l’Empoli. L’altra semifinale vedrà opporsi Atalanta e Fiorentina. Undici metri che invece hanno favorito il S. Ermete contro gli ungherese del Ferencvarosi, stessa cosa per il Rimini, vittorioso sull’Hapoel guadagnando il derby con il Cesena.